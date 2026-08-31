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НовостиВ мире31 августа 2026 9:33

Токаев освободил от должности секретаря Совбеза Казахстана Нурдаулетова

Заместителем председателя Совбеза Казахстана назначили Аиду Балаеву
Семен ЗИМИН
Токаев освободил от должности секретаря Совбеза Казахстана Нурдаулетова

Токаев освободил от должности секретаря Совбеза Казахстана Нурдаулетова

Фото: REUTERS.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении Гизата Нурдаулетова от должности секретаря Совета безопасности.

«Указом главы государства Нурдаулетов Гизат Дауренбекович освобожден от должности секретаря Совета безопасности Республики Казахстан», — говорится в пресс-службе Токаева.

Одновременно с этим президент назначил Аиду Балаеву заместителем председателя Совета безопасности. Соответствующий указ был подписан 31 августа 2026 года.

Стоит отметить, что это не единственное изменение в высшем эшелоне власти за последние дни. 28 августа Касым-Жомарт Токаев уже подписал указ о роспуске правительства. Причиной таких кардинальных перемен называется начало работы нового однопалатного парламента. Аида Балаева занимала должность вице-премьера — министра культуры и информации.