Токаев освободил от должности секретаря Совбеза Казахстана Нурдаулетова Фото: REUTERS.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении Гизата Нурдаулетова от должности секретаря Совета безопасности.

«Указом главы государства Нурдаулетов Гизат Дауренбекович освобожден от должности секретаря Совета безопасности Республики Казахстан», — говорится в пресс-службе Токаева.

Одновременно с этим президент назначил Аиду Балаеву заместителем председателя Совета безопасности. Соответствующий указ был подписан 31 августа 2026 года.

Стоит отметить, что это не единственное изменение в высшем эшелоне власти за последние дни. 28 августа Касым-Жомарт Токаев уже подписал указ о роспуске правительства. Причиной таких кардинальных перемен называется начало работы нового однопалатного парламента. Аида Балаева занимала должность вице-премьера — министра культуры и информации.