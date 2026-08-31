Стала известна причина ЧП с катамараном у берегов Кипра Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Члены экипажа пассажирского катамарана FiloJet, затонувшего у северных берегов Кипра, заявили, что причиной трагедии стало внезапное разрушение носовой части судна. По их словам, именно отвалившийся нос привел к потере управления и последующему затоплению. Об этом пишет новостной портал «Кыбрыз постасы».

Предварительные показания команды указывают, что передняя часть корпуса отделилась от основной конструкции. При этом издание не приводит официальных версий относительно того, что именно могло спровоцировать такое разрушение в условиях спокойного моря. Спасательные службы продолжают выяснять обстоятельства инцидента.

Напомним, что кораблекрушение произошло рано утром в воскресенье, 30 августа, в районе Турецкой республики Северного Кипра. На борту судна в тот момент находились 279 пассажиров и членов экипажа. Трагедия развернулась в считанные часы после выхода парома в рейс.

По последним данным телеканала TRT Haber, жертвами происшествия стали как минимум шесть человек. В настоящий момент спасателям удалось эвакуировать и доставить на берег 172 пострадавших.