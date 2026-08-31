В Смоленске прошла рабочая встреча губернатора Смоленской области Василия Анохина и президента Российской федерации Баскетбола Андрея Кириленко

Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области.

В повестке встречи также стоял вопрос возможности открытия на базе Смоленского государственного университета спорта профильного судейского центра и тренерской школы для подготовки квалифицированных специалистов для баскетбола и его разновидностей.

В рамках визита Андрея Кириленко были заключены соглашения между Российской федерацией баскетбола, Министерством спорта Смоленской области, администрацией города Смоленска и училищем олимпийского резерва. Планируется совместная работа по расширению совместных программ, централизованному обеспечению смоленских спортсменов современным инвентарём и дальнейшему развитие спортивной инфраструктуры региона.

Особое внимание на встрече было уделено адаптивному спорту.Отдельно отмечено участие в подобных соревнованиях бывших участников СВО. Также было подписано соглашение с производителем инвентаря, которое позволит практически полностью переоснастить команду адаптивного баскетбола.

"Уверен, что наше сотрудничество с Российской федерацией баскетбола выйдет на новый уровень и позволит Смоленской области стать одним из признанных центров развития этой игры в стране", - подчеркнул губернатор Смоленской области Василий Анохин.