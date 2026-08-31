Мишустин призвал сделать отечественные машины доступными большинству россиян Фото: REUTERS.

Автомобили российского производства должны быть доступны большинству жителей страны. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства подчеркнул, что одной из ключевых задач остается насыщение внутреннего рынка отечественными машинами, которые соответствуют современным требованиям. На фоне сохраняющихся внешних ограничений предприятия автопрома продолжат получать государственную поддержку.

«Наша основная задача — наполнить внутренний рынок российскими автомобилями, которые отвечали бы современным требованиям», — сказал Мишустин.

Премьер напомнил, что в 2025 году в России произвели в общей сложности 830 тысяч автомобилей. Этот показатель более чем вдвое превысил уровень 2022 года.

Правительство также утвердило обновленную стратегию развития автомобильной промышленности до 2035 года. Документ предусматривает рост производства во всех основных сегментах рынка и определяет целевые показатели для отрасли на ближайшие годы.

Немногим ранее Росстат сообщил о росте производства легковых автомобилей в России. За январь-июль 2026 года выпуск таких машин увеличился на 8,2% в годовом выражении и достиг 444 тысяч единиц. При этом непосредственно в июле с конвейеров сошло 65,8 тысячи легковых автомобилей.