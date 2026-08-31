СВР: Запад ориентировал Киев на диверсионно-террористических атаки в РФ Фото: REUTERS.

Западные страны поставили задачу сориентировать киевский режим на интенсификацию диверсионно-террористических атак на объекты в Российской Федерации. Об этом говорится в заявлении Службы внешней разведки России (СВР).

В заявлении отмечается, что на Западе поставили задачу помешать нормальному электоральному процессу и дискредитировать результаты волеизъявления на всех уровнях избирательной кампании.

"Европейцы ориентировали киевский режим на интенсификацию диверсионно-террористических атак и ударов по объектам как на освобожденных российских территориях, так и в глубине России", - говорится в сообщении СВР.

Кроме того, представители европейских спецслужб в ходе визитов на Украину обсуждают планы организации кибератак на инфраструктуру выборов в России.

Ранее сайт KP.RU писал, что после выборов в России ПАСЕ и Европарламент готовят заявление. Запад готовится не признавать результаты.