РБК: Минцифры намерено выделить IP-адреса белого списка для борьбы с VPN Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Минцифры обратилось к хостинг-провайдерам, сервисам веб-защиты и CDN-провайдерам с просьбой выделить IP-адреса белого списка сайтов в отдельные подсети. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что это связано с тем, чтобы убрать из него ресурсы с запрещенным в России контентом, таким как реклама наркотических магазинов, интим-услуг и VPN-сервисов.

По информации издания, хостинг-провайдеры предложили механизм, согласно которому будет выделена отдельная подсеть только для ресурсов белого списка. Это позволит оптимизировать сайты и "исключить возможность использования IP-адресов" из белого списка "организациями, не получившими соответствующее согласование".

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