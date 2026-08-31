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НовостиЭкономика31 августа 2026 10:26

РБК: Минцифры намерено выделить IP-адреса белого списка для борьбы с VPN

Минцифры обратилось к хостинг-провайдерам с просьбой выделить IP-адреса белого списка сайтов в отдельные подсети
Вениамин ЗАХАРОВ
РБК: Минцифры намерено выделить IP-адреса белого списка для борьбы с VPN

РБК: Минцифры намерено выделить IP-адреса белого списка для борьбы с VPN

Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Минцифры обратилось к хостинг-провайдерам, сервисам веб-защиты и CDN-провайдерам с просьбой выделить IP-адреса белого списка сайтов в отдельные подсети. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что это связано с тем, чтобы убрать из него ресурсы с запрещенным в России контентом, таким как реклама наркотических магазинов, интим-услуг и VPN-сервисов.

По информации издания, хостинг-провайдеры предложили механизм, согласно которому будет выделена отдельная подсеть только для ресурсов белого списка. Это позволит оптимизировать сайты и "исключить возможность использования IP-адресов" из белого списка "организациями, не получившими соответствующее согласование".

Ранее сайт KP.RU писал, что россияне вскоре смогут пользоваться мобильным интернетом 5G. Такие услуги связи запустят до конца 2027 года. Использование 5G будет возможно в российских городах-миллионниках.