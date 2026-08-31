Мишустин установил гуманитарное пособие для родственников релокантов-уклонистов, фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, определяющее размер ежемесячной выплаты для близких родственников релокантов, находящихся под «временными ограничивающими мерами». Этот документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

«Установить, что размер ежемесячного гуманитарного пособия близкому родственнику физического лица, включенного в список лиц, в отношении которых применяются временные ограничительные меры, равен минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом О минимальном размере оплаты труда», - говорится в нем.

Речь идет о лицах, осуждённых за призывы к нарушению территориальной целостности России, введение санкций, дискредитацию вооруженных сил, участие в нежелательных организациях и невыполнение предписаний Минюста по устранению нарушений в деятельности иностранных агентов.

Ранее KP.RU сообщил, что в России могут ввести ежегодную выплату в 10 тыс. рублей для родителей школьников на школьную форму.