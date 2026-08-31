Директор школы спас 900 учеников от трагедии: от неминуемой смерти их отделяли всего 10 минут Фото: REUTERS.

Директор непальской школы рискнул всем ради детей и не прогадал — он эвакуировал 900 учеников за считанные минуты до того, как грязевой сель стер с лица земли их учебное заведение. Как пишет The Guardian, трагедия разыгралась 26 августа в приграничном с Китаем районе Нувакот.

Раджендра Давади, возглавляющий среднюю школу Трибхуван Тришули, где учатся 1600 ребят, получил четыре тревожных сигнала о надвигающемся потоке. Одно из предупреждений пришло из соседнего города Бетравати, и директор мгновенно приказал всем детям подняться на холмы, отменив занятия. Он объяснил, что даже если бы тревога оказалась ложной, потеря одного учебного дня не стоила бы ничьей жизни.

Пока школьники карабкались вверх, Давади увидел, как сель снес здание общежития в сотне метров от реки. Он позже признался, что десятиминутное промедление гарантированно убило бы всех, кто был в тот момент в школе.

Сель затронул и соседние районы: в Дадинге ученики выжили, потому что в момент потока были на обеде, а в других школах педагоги успели вывести детей из классов, приказав бросить вещи и бежать без оглядки.

Напомним, 26 августа на границе Непала и Тибетского автономного района Китая произошло наводнение. Катастрофа, затронувшая, в частности, горный район Расува, была вызвана обрушением ледника в Гималаях.