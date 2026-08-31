Суд в Финляндии исключил два из пяти эпизодов обвинения россиянину Тордену Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Финский суд исключил два эпизода обвинения россиянину Воиславу Тордену. Об этом сообщила его адвокат Наталия Мальгина в интервью изданию РИА Новости.

Она подчеркнула, что россиянин был оправдан по двум эпизодам из пяти. Однако суд вернул старое обвинение. Защита продолжит борьбу и будет добиваться оправдательного приговора для россиянина.

Напомним, в марте 2025 года окружной суд Хельсинки приговорил Тордена к пожизненному заключению за военные преступления в Донбассе в 2014 году. Россиянин отрицает вину. Посольство РФ назвало решение «позорным судилищем».

Ранее KP.RU рассказал, что финский суд смягчил приговор для россиянина. Тордена до этого приговорили к пожизненному заключению. Апелляция дала ему 12,5 года тюрьмы.