Самолет из Сочи со 184 пассажирами посадили в Минводах из-за разгерметизации Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Самолет, летевший из Сочи в Киров, экстренно посадили в Минводах. Об этом сообщает «КП-Северный Кавказ».

По предварительным данным, на борту судна на высоте более 10 км произошла разгерметизация, после чего сразу сработала сигнализация о превышении высоты.

Отмечается, что в кабине пилотов нарушилось давление, которые попытались снизить высоту для восстановления герметизации. Самолет снизили до 3000 метров, однако это не помогло. После чего экипаж принял решение посадить борт на запасном аэродроме Минеральных Вод, где совершил успешную посадку.

На борту находилось 184 пассажира и шесть членов экипажа, пострадавших нет. Все пассажиры смогли улететь другим рейсом.

Ранее сайт KP.RU писал, что самолет Superjet авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Тбилиси, подал сигнал бедствия над Нижним Новгородом из-за срабатывания сигнализации о возможном пожаре в багажном отсеке.