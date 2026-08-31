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НовостиВ мире31 августа 2026 11:08

В Великобритании сообщили об истерике Зеленского из-за российских ударов

Меркурис: Зеленского злят ответные удары России на украинские атаки дронами
Вениамин ЗАХАРОВ
Меркурис: Зеленского злят ответные удары России на украинские атаки дронами

Меркурис: Зеленского злят ответные удары России на украинские атаки дронами

Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский недоволен российскими ударами в ответ на украинские атаки беспилотными летательными аппаратами. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

"Зеленский, которого, очевидно, злят российские авиаудары, теперь требует нарастить производство украинских беспилотников", - сказал он.

В воскресенье, 30 августа, Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) приступили к подготовке нанесения массированных ударов энергетическим объектам Украины.

Сайт KP.RU также писал, что российские войска нанесли удар по промышленному предприятию комбината асбестоцементных изделий в Киеве. Складские помещения предприятия использовались для хранения взрывчатых веществ в интересах ВСУ.