Меркурис: Зеленского злят ответные удары России на украинские атаки дронами Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский недоволен российскими ударами в ответ на украинские атаки беспилотными летательными аппаратами. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

"Зеленский, которого, очевидно, злят российские авиаудары, теперь требует нарастить производство украинских беспилотников", - сказал он.

В воскресенье, 30 августа, Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) приступили к подготовке нанесения массированных ударов энергетическим объектам Украины.

Сайт KP.RU также писал, что российские войска нанесли удар по промышленному предприятию комбината асбестоцементных изделий в Киеве. Складские помещения предприятия использовались для хранения взрывчатых веществ в интересах ВСУ.