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НовостиЭкономика31 августа 2026 11:07

В ЦБ рассказали, когда россияне почувствуют эффект от изменения ключевой ставки

ЦБ: эффект от изменения ключевой ставки будет через 3-6 кварталов
Людмила МИТРОХИНА
В ЦБ рассказали, когда россияне почувствуют эффект от изменения ключевой ставки

В ЦБ рассказали, когда россияне почувствуют эффект от изменения ключевой ставки

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Эффект от изменений ключевой ставки в полной мере проявится через 3-6 кварталов. Об этом рассказали в Центробанке РФ.

«Изменение ключевой ставки в полной мере влияет на спрос и цены не сразу, а со временем. По оценкам Банка России, эффекты от изменения ключевой ставки в полной мере проявляются через 3-6 кварталов», — говорится на сайте регулятора. Это значит, что инфляция в России вернется к целевым показателям только через 1-1,5 года.

Напомним, текущая ключевая ставка Банка России — 14%. Отмечается, что до конца 2026 года при благоприятных условиях ключевая ставка может снизиться до 13%. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина не дает никаких прогнозов по ключевой ставке. Она говорит, что регулятор принимает решение по ситуации.