Guardian: Украинцы возмущены тем, что ВСУ хранят боеприпасы возле жилых домов Фото: REUTERS.

Жители посёлка Милая, расположенного неподалёку от Киева, выражают недовольство украинскими властями из-за хранения боеприпасов в непосредственной близости от их домов, сообщает британское издание Guardian.

"Виноваты те, кто устроил здесь склад. Здесь живут люди, это село. Нельзя хранить здесь что-то подобное", - Вера, местная жительница, поделилась своими мыслями с изданием.

Сергей, проживающий в этом населенном пункте, признался, что ему ничего не было известно о том, что в поселке держат боеприпасы.

"Я думал, что там хранилась гуманитарная помощь", - добавил он.

Напомним, российские военные нанесли удар по складу в селе Милая, где находились детали для ударных дронов FP-1/FP-2. Позже Зеленский признал, что склад с боеприпасами, который подвергся атаке и вызвал взрывы, располагался вблизи жилых зданий в этом районе под Киевом.