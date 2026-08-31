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НовостиВ мире31 августа 2026 11:23

Дипломаты РФ на Кипре проверяют информацию о пропаже россиянки

Сообщается о пропаже россиянки при крушении парома около Кипра
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Дипломаты РФ на Кипре проверяют информацию о пропаже россиянки

Дипломаты РФ на Кипре проверяют информацию о пропаже россиянки

Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Российская дипмиссия в Никосии оперативно отреагировала на данные о возможном присутствии граждан РФ среди пострадавших в результате крушения морского парома. Представители посольства прибыли на место трагедии на севере острова для проверки информации.

По предварительным данным диппредставительства, пропавшей без вести числится Юлия Озджан, обладающая двойным гражданством — России и Турции. Ее супруг Айхан Озджан, находившийся на борту затонувшего судна, также числится пропавшим без вести.

Находившаяся с ними малолетняя дочь Мила Озджан, имеющая гражданство обеих стран, выжила в катастрофе. В настоящее время девочка находится под наблюдением врачей в медицинском учреждении города Кирения, ее жизни ничего не угрожает.

Дипломаты продолжают работу на месте происшествия для выяснения всех обстоятельств и оказания необходимой консульской помощи.

Накануне появилось сообщение, что причиной затопления парома стало разрушение носовой части судна, приведшее к потере управления. Официальных версий причин разрушения пока нет. Спасательные службы продолжают расследование. На борту было 279 человек. По последним данным, погибли минимум шесть человек, эвакуированы 172 пострадавших.