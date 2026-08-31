Центробанк изменил запуск новой ключевой ставки с понедельника на среду Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Центробанк России планировал запустить новую, изменённую ключевую ставку уже сегодня, 31 августа 2026 года. Однако в результате изменение ставки отложили до среды, 2 сентября, чтобы дождаться заседания совета директоров регулятора и других процессов. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.

"Новая ключевая ставка в случае её изменения будет начинать действовать не с понедельника, как сейчас, а с ближайшей среды, когда будут происходить расчеты по недельным аукционам Банка России и будет начинаться новый ПУ (периодов усреднения обязательных резервов", - заявили в ведомстве.

ЦБ также планирует сблизить графики периодов усреднения обязательных резервов для снижения волатильности ставок денежного рынка.

Эффект от изменений ключевой ставки станет заметен через 3-6 кварталов. Сейчас ключевая ставка в России составляет 14%. Если всё будет хорошо, то до конца 2026 года она может снизиться до 13%.

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