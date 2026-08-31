Путин отправился на переговоры с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин уже прибыл в Киргизию. У него запланировано несколько встреч на полях саммита ШОС. Сейчас российский лидер уже отправился на встречу с главой КНР Си Цзиньпином. Об этом рассказал журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.

Репортер в своем канале в «Максе» опубликовал видео, на котором Путин выходит из самолета. Журналисты не успевают за следованием российского лидера. Президент сразу же направляется на первую встречу с Си Цзиньпином.

«Угнаться за Путиным», — так подписал Зарубин ролик с главой государства.

Ранее KP.RU передал сообщения от Кремля. Там подробно рассказали о графике Путина в Киргизии. У него запланировано около девяти рабочих встреч, в частности с главами Китая, Индии и Армении.