Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика31 августа 2026 11:32

Путин отправился на переговоры с Си Цзиньпином

Президент РФ уже прибыл в Киргизию
Людмила МИТРОХИНА
Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин

Президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин уже прибыл в Киргизию. У него запланировано несколько встреч на полях саммита ШОС. Сейчас российский лидер уже отправился на встречу с главой КНР Си Цзиньпином. Об этом рассказал журналист ИС «Вести» Павел Зарубин.

Репортер в своем канале в «Максе» опубликовал видео, на котором Путин выходит из самолета. Журналисты не успевают за следованием российского лидера. Президент сразу же направляется на первую встречу с Си Цзиньпином.

«Угнаться за Путиным», — так подписал Зарубин ролик с главой государства.

Ранее KP.RU передал сообщения от Кремля. Там подробно рассказали о графике Путина в Киргизии. У него запланировано около девяти рабочих встреч, в частности с главами Китая, Индии и Армении.