Оба капитана затонувшего у Кипра парома Filo Jet одними из первых покинули судно Фото: REUTERS.

Оба капитана затонувшего у побережья Кипра парома Filo Jet одними из первых покинули судно. Об этом турецкому телеканалу NTV рассказал моряк Мустафа Коч, который лично доставил капитанов на берег.

«Покинул ли капитан судно первым? Покинул. Даже так – я его лично эвакуировал, отвез на своем катере его и второго капитана на берег», — заявил он.

По его словам, после получения информации о крушении он направился к тонущему парому и участвовал в эвакуации пассажиров. Моряк также вывез на берег второго капитана, однако не стал с ними разговаривать, посчитав это «рискованным». Кроме того, Коч заметил на левой стороне судна поврежденную деталь, которая, по его словам, ранее была отремонтирована.

Министр транспорта непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра Эрхан Арыклы заявил, что свидетельства спасшихся пассажиров о закрытых дверях и о том, что капитан первым покинул паром, будут тщательно расследованы.

Капитан судна и семь членов экипажа находятся под стражей. Очевидцы утверждают, что капитан не отреагировал на просьбы развернуть паром после того, как тот начал заполняться водой, а экипаж затем покинул судно.

Накануне появилось сообщение, что причиной ЧП могло стать разрушение носовой части парома, вызвавшего потерю управления. Официальных причин пока нет. Спасатели эвакуировали 172 человека, шесть погибли. На борту было 279 человек.