Родителям школьников приходится отбиваться от мошенников: какие схемы активизировали перед 1 сентября Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В преддверии 1 сентября мошенники активизируют атаки на родителей: они рассылают сообщения от имени школ, учителей или магазинов с просьбами срочно оплатить товары, подтвердить данные или перейти по ссылке за льготой. Эксперты предупреждают: главная цель злоумышленников — заставить жертву действовать быстро и без проверки. Об этом рассказал Александр Лунев, руководитель группы обучения информационной безопасности Яндекса.

По словам Лунева, одна из частых уловок — фишинговые письма якобы от родительского комитета или службы поддержки дневника, где просят оплатить кружки или ввести код из СМС. Эксперт подчеркнул, что решающее значение имеет не само сообщение, а требуемое действие: если вас торопят и просят секретные данные, лучше прервать контакт и перезвонить в школу по официальному номеру.

Особую осторожность стоит проявить при онлайн-покупках: слишком низкая цена, скидка на пару минут или ссылка из рекламы — повод проверить адрес сайта и контакты продавца. Лунев советует не поддаваться спешке и всегда искать официальный магазин самостоятельно, а не переходить по присланным ссылкам.

Отдельное внимание эксперт уделил детям: под видом конкурса или игровой валюты ребенку могут предложить установить приложение или назвать код. Лунев рекомендует заранее объяснить детям правило: если незнакомец просит пароль или что-то скачать — сразу рассказать взрослым. То же касается звонков: если собеседник пугает и велит молчать — кладите трубку.

Технологии тоже помогают: безопасный браузер блокирует опасные сайты, а определитель номера показывает подозрительных абонентов. Лунев напомнил о двухфакторной защите аккаунтов и советует всегда задавать себе вопросы: кто автор, зачем это мне и почему так срочно? Сочетание техники и внимательности — лучшая защита от обмана.

Ранее стало известно, что мошенники начали придумывать махинации с международными посылками. Аферисты вынуждают потенциальную жертву уплачивать пошлину за посылку.