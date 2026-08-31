Глава Евродипломатии Кая Каллас Фото: REUTERS.

В ЕС сообщили о якобы задержании российского судна в Средиземном море. Об этом рассказала глава Евродипломатии Кая Каллас в своем аккаунте в соцсети X.

Европолитик подчеркнула, что альянс продолжает бороться с так называемым «теневым флотом» России. Каллас также заявила, что судно, которое было арестовано, якобы нарушило международное право.

Но нужно отметить, что все попытки Запада обвинить Россию в создании так называемого «теневого флота» не имеют под собой никакой правовой основы. Действия Евросоюза в этом случае можно сравнить с банальным пиратством. Суда ЕС просто берут на абордаж гражданские суда, которые не нарушают международного права и двигаются в соответствии с предписаниями, основываясь только на собственных домыслах. МИД РФ возмущен действиями ЕС в этой сфере.