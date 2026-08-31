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НовостиВ мире31 августа 2026 11:48

В Турции почти 400 человек отравились курицей с рисом на торжестве

23 отравившихся на торжестве в Турции помещены в больницу под круглосуточное наблюдение
Семен ЗИМИН
В Турции почти 400 человек отравились курицей с рисом на торжестве Фото: Osman Sadi Temizel / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

В Турции почти 400 человек отравились курицей с рисом на торжестве Фото: Osman Sadi Temizel / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Власти турецкой провинции Бурса сообщили о массовом обращении граждан за медицинской помощью после праздничного обеда. По данным местного департамента здравоохранения, причиной недомогания стало блюдо из курицы с рисом, поданное на торжественном мероприятии.

В общей сложности с жалобами на отравление в больницу Орханели и другие медучреждения обратились 367 человек. Медики приняли решение госпитализировать 74 пострадавших, однако большинство из них уже покинули палаты. Под круглосуточным наблюдением врачей на данный момент остаются 23 пациента.

Специалисты изъяли образцы подозрительной еды для проведения лабораторных исследований. По факту случившегося местные власти инициировали проверку, чтобы установить точную причину заражения пищи.

Ранее аналогичная ситуация была зафиксирована в Якутии, где десять человек отравились шаурмой из уличного киоска. Восемь из них были доставлены в больницу, еще двое лечатся дома. Их состояние оценивается как стабильное, а следственные органы уже возбудили уголовное дело по данному факту.