Стало известно о состоянии здоровья госпитализированного актера Торсуева, сыгравшего Электроника

Актер Владимир Торсуев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно, как себя чувствует актер Владимир Торсуев, который известен по роли Электроника в фильме «Приключения Электроника». Издание «КП-Новосибирск» пишет, что артист чувствует себя хорошо.

«Ничего серьезного, никаких сильных приступов не было. Сейчас чувствую себя хорошо», — ответил Торсуев журналистам «Комсомолки».

Напомним, Владимир Торсуев, актер, родился 22 апреля 1966 года в Москве. Стал известен после фильма «Приключения Электроника» (1979). Женат, есть дочь.

До этого стало известно, что Владимира Торсуева госпитализировали. Практически сразу появились комментарии, что обследование актера было плановым. А состояние здоровья соответствует его возрасту, ему не так давно исполнилось 60 лет.