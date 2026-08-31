Путин встречается с председателем КНР Си Цзиньпином Фото: REUTERS.

Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 31 августа, в понедельник, проводят двустороннюю встречу на полях заседания Совета глав государств — членов ШОС.

Со стороны России в переговорах участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, заместитель руководителя администрации главы России Максим Орешкин, пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков, помощник Владимира Путина Юрий Ушаков, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев, специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, а также руководитель госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

В этом году президенты России и Китая проводят уже вторую личную встречу. Майский визит главы РФ в КНР носил официальный характер и продлился два дня. Тогда Владимир Путин сказал, что встреча была плодотворной, успешной и очень насыщенной.

Ранее стало известно, что на полях ШОС у Владимира Путина запланировано несколько встреч. Президент вышел из самолёта и решительным шагом отправился на первую встречу с Си Цзиньпином. Журналисты еле успевали следовать за российским лидером.