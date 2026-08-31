В России утвердили условия запуска сетей 5G: они уже скоро появятся в городах-миллионниках

Операторам связи в РФ разрешили запуск сети 5G в уже имеющихся диапазонах частот Фото: Shutterstock.

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) приняла решение об условиях запуска мобильной связи 5G на территории Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

"В России утвердили условия запуска 5G. В Минцифры состоялось заседание Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ), на котором было принято решение, определяющее развитие сетей пятого поколения в России", - заявили в ведомстве.

Операторы "Билайн", "Мегафон", МТС и Т2 смогут использовать радиочастотные диапазоны, которые ранее были предназначены для LTE (4G) и которые они ранее не могли задействовать, для развёртывания сетей 5G.

Зарубежные базовые станции, установленные до 1 сентября 2026 года, обеспечат высокоскоростные телекоммуникации. "Большая четвёрка" операторов получит по 90 МГц радиочастот в диапазоне 4 630-4 990 МГц без аукционов.

Ранее KP.RU сообщил, что 5G должен появиться в городах России с населением более 1 млн человек к 31 декабря 2027 года.