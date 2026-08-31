США хотят увеличить производство ракет ПВО Patriot Фото: REUTERS.

США работают над увеличением производства ракет Patriot. Пентагон уже заключил несколько рамочных договоров. Об этом стало известно на сайте Минобороны США.

Минобороны США подписало соглашения с General Dynamics Ordnance and Tactical Systems и Lockheed Martin на семилетние контракты по закупке компонентов ракет для систем THAAD и Patriot PAC-3 MSE. Цель — увеличить объемы производства и сократить сроки поставок.

«Сегодняшнее объявление является примером эволюции нашего сотрудничества с промышленностью для расширения арсенала «Свободы», опережения возникающих угроз и обеспечения того, чтобы военнослужащие никогда не сталкивались с равными боевыми действиями», — отмечается в официальном документе.

General Dynamics и Lockheed Martin сокращают бюрократию, упрощают сроки и наращивают мощности для противовоздушной и противоракетной обороны. General Dynamics увеличит производство компонентов для перехватчиков.

Ранее KP.RU рассказал, что Киев старается добиться от США увеличения поставок ракет для ПВО Patriot. Вначале Вашингтон даже пообещал предоставить Украине лицензию для изготовления оружия, но потом США передумали, подчеркнув, что подобные ракеты нужны им самим.