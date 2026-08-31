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НовостиВ мире31 августа 2026 12:33

Трамп назвал Иран несостоявшейся страной и обвинил в убийствах протестующих

Трамп заявил, что единственное, что есть у Ирана — фейковые новости из США
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Семен ЗИМИН
Трамп назвал Иран несостоявшейся страной и обвинил в убийствах протестующих

Трамп назвал Иран несостоявшейся страной и обвинил в убийствах протестующих

Фото: REUTERS.

Американский лидер Дональд Трамп охарактеризовал Иран как несостоявшееся государство. По его словам, у республики отсутствуют боеспособные флот и авиация, а национальная валюта обесценилась на фоне 300-процентной инфляции. Об этом президент США написал в соцсети Truth Social.

«Единственное, что у них есть, — это фейковые новости из США, готовность убивать своих протестующих (сейчас погибло более 100 000 человек. Их нужно судить за военные преступления против человечности!) и хорошая фраза "чушь собачья". Спасибо вам за ваше внимание к этому вопросу!» — говорится в публикации.

В то же время позиция Тегерана выглядит диаметрально противоположной. Президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с заявлением, в котором подчеркнул стремление республики к мирному диалогу с Соединёнными Штатами. Глава государства отметил, что его страна не заинтересована в продолжении военного противостояния и по-прежнему рассчитывает на достижение взаимопонимания с Вашингтоном.