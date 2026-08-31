Иран жестко разрушил все обвинения Трампа: Президент призвал к миру, но услышат ли США? Фото: REUTERS.

Иран стремится к мирному урегулированию конфликта с США и не заинтересован в продолжении войны. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан.

Глава государства прокомментировал перспективы дальнейших отношений Тегерана и Вашингтона. Он подчеркнул, что иранская сторона по-прежнему рассчитывает на достижение взаимопонимания.

«Иран придерживается обязательств, принятых в рамках соглашений, однако, к сожалению, американская сторона не выполнила свои обязательства. Тем не менее, мы по-прежнему стремимся реализовать путь соглашения и взаимопонимания и убеждены, что продолжение войны не отвечает ни нашим интересам, ни интересам региона, ни интересам всего человечества», — сказал Пезешкиан.

По мнению иранского лидера, внутри США существуют силы, заинтересованные в дальнейшем обострении отношений с Тегераном и получающие от этого выгоду. Иран, в свою очередь, намерен добиваться снижения напряженности и выступает за укрепление стабильности и безопасности на Ближнем Востоке.

Ранее США и Иран согласовали прекращение огня и договорились о свободной навигации через Ормузский пролив. По данным источников, официально объявить о договоренностях стороны рассчитывали после завершения необходимых согласований. Переговоры проходили на фоне продолжительного военного и политического противостояния Вашингтона и Тегерана.

До этого Иран передал Соединенным Штатам через посредников свои условия для заключения мирного соглашения и открытия Ормузского пролива. Тегеран связывал дальнейшие шаги в том числе с прекращением конфликта в Ливане и разморозкой иранских активов.