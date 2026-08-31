ЦБ обсудит возможность публикации прогнозного курса рубля к 2028 году Фото: Павел МАРТИНЧИК. Перейти в Фотобанк КП

Центральный банк России в очередной раз вернется к вопросу о том, стоит ли публиковать официальный прогноз будущего курса рубля. Однако, по словам представителей регулятора, сейчас в этом действии нет необходимости, поэтому дискуссию отложили до 2028 года. Об этом сообщил зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин.

Ранее финансовое ведомство анонсировало перемены в графике работы ключевой ставки. Планировалось, что обновленный механизм начнет функционировать уже с сегодняшнего дня, 31 августа 2026 года, но эти сроки были сдвинуты.

В итоге решение по ставке перенесли на среду, 2 сентября. Это сделано для того, чтобы провести полноценное заседание совета директоров и завершить все сопутствующие процессы внутри регулятора.