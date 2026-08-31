Трамп анонсировал новый удар по Ирану ближайшей ночью Фото: REUTERS.

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил 31 августа, что американские военные нанесут удар по Ирану уже этой ночью. Об этом лидер США сообщил в интервью телеканалу Fox News, комментируя нападение на американские войска в Иордании.

Трамп подчеркнул, что Вашингтон не оставит атаку Ирана без внимания и нанесет серьезный удар по иранским силам.

«Мы собираемся нанести им серьезный удар. Ответ будет», — сказал Дональд Трамп.

Ранее KP.RU писал, что иранский Корпус стражей исламской революции заявил о проведении ночной воздушной операции против американских объектов на Ближнем Востоке. По данным Тегерана, ударами были уничтожены стоянки истребителей и ремонтная инфраструктура на двух авиабазах США в Иордании, имени короля Хусейна и Аль-Азрака.