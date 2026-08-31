Стало известно число компаний в России с учредителями из Киргизии Фото: Султан ДОСАЛИЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На сегодняшний день в России работает почти 3 тысячи компаний, которые открыли предприниматели из Киргизии. Этот показатель говорит о растущем интересе киргизского бизнеса к российскому рынку. Об этом KP.RU узнал через сервис проверки контрагентов Rusprofile.

Согласно этим данным, сейчас в стране действуют 2980 организаций с киргизскими учредителями. Их доля составляет 4,46% от общего числа фирм с иностранным капиталом. При этом за последние четыре года количество таких предприятий выросло более чем в два раза.

Если сравнивать с показателями конца 2021 года, то рост числа открытых компаний составил 128%. Тогда, на 31 декабря 2021-го, в России насчитывалось 1303 такие организации, однако до текущего момента дожили только 280 из них. В тот период их доля среди всех иностранных субъектов бизнеса была чуть ниже и равнялась 3,32%.

У киргизских предпринимателей есть четкие предпочтения в выборе сфер деятельности. Чаще всего они регистрируют фирмы, связанные с оптовой и розничной торговлей. Также большой популярностью пользуются строительство жилых и нежилых объектов, а также сфера услуг, включая такси и общепит.

Напомним, что президент России Владимир Путин 31 августа поздравил главу Киргизии Садыра Жапарова по случаю 35-й годовщины независимости республики. В телеграмме российский лидер указал на укрепление связей между двумя государствами.