Стали известны первые итоги переговоров Путина и Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин Фото: REUTERS.

Стало известно, о чем говорили лидеры РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в центре внимания было двустороннее партнерство.

«Вопрос Украины обсуждался только по касательной. Лидеры стран говорили преимущественно о двустороннем партнерстве», — резюмировал представитель Кремля в разговоре с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным. Также он подчеркнул, что между политиками теплые доверительные отношения.

Ранее KP.RU рассказал, что Путин прибыл в Киргизию для участия в саммите ШОС. На полях мероприятия у него должна пройти серия двусторонних встреч. В частности, переговоры с лидером КНР были запланированы заранее. Диалог состоялся сразу после прилета Путина.