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НовостиПолитика31 августа 2026 13:04

Стали известны первые итоги переговоров Путина и Си Цзиньпина

Песков: на переговорах лидеров РФ и КНР обсуждалось двустороннее партнерство
Людмила МИТРОХИНА
Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин

Президент России Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин

Фото: REUTERS.

Стало известно, о чем говорили лидеры РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в центре внимания было двустороннее партнерство.

«Вопрос Украины обсуждался только по касательной. Лидеры стран говорили преимущественно о двустороннем партнерстве», — резюмировал представитель Кремля в разговоре с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным. Также он подчеркнул, что между политиками теплые доверительные отношения.

Ранее KP.RU рассказал, что Путин прибыл в Киргизию для участия в саммите ШОС. На полях мероприятия у него должна пройти серия двусторонних встреч. В частности, переговоры с лидером КНР были запланированы заранее. Диалог состоялся сразу после прилета Путина.