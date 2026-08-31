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НовостиОбщество31 августа 2026 13:06

Россиянам рассказали, когда "бабье лето" придет в центральную часть страны

Синоптик Тишковец: бабье лето придет в Москву в середине сентября
Вениамин ЗАХАРОВ
Синоптик Тишковец: бабье лето придет в Москву в середине сентября

Синоптик Тишковец: бабье лето придет в Москву в середине сентября

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

"Бабье лето" придет в центральную часть России к середине сентября и продержится не более пяти дней. Об этом РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Главная интрига сентября - это приход "бабьего лета", которое начнется с выходом скандинавского антициклона - примерно к середине месяца и продержится не более пяти суток", - рассказал Тишковец.

Специалист также добавил, что именно после этого периода начнется настоящая осень в российских регионах.

Ранее директор Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Владимир Семенов сообщил, что осенью из-за циклонов на Россию могут наступить аномальные осадки, которые, вероятно, приведут к наводнениям по типу ЧП на Амуре в 2013 году.

Кроме того, не исключается и аномально раннее или аномально позднее установление снежного покрова или наступление морозов.