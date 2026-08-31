"Лидеры доверяют друг другу": Песков поделился деталями встречи Путина и Си Цзиньпина

Песков: Путин и Си Цзиньпин доверяют друг другу Фото: REUTERS.

Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прошла в дружеской и конструктивной атмосфере. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

«И Си, и Путин доверяют друг другу, используют это взаимное доверие для того, чтобы затрагивать самое сложное», - подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, российский лидер прибыл в Киргизию для участия в саммите ШОС. На полях мероприятия глава государства должен провести ряд двусторонних встреч с представителями стран.

Ранее сайт KP.RU писал, о чем говорили лидеры России и Китая в Бишкеке. Песков отметил, что в центре внимания было двустороннее партнерство двух государств. Путин и Си Цзиньпин провел переговоры сразу по прилету российского лидера.