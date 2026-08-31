ВС РФ нанесли удар по топливно-энергетическим объектам, используемым ВСУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы РФ за сутки нанесли поражение объектам топливно-энергетической, а также транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками, а также артиллерией группировок войск ВС РФ.

Кроме того, под удар попали логистические центры и места сборки и хранения беспилотников, склады боеприпасов, горючего и военного имущества.

Накануне сообщалось, что армия России продолжает наступление в зоне специальной военной операции. Подразделения ВС России в течение минувших суток освободили два населенных пункта в Сумской области - Великий Прикол и Садки.