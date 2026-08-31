Встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина встряхнула Запад: байки снова развеялись Фото: REUTERS.

Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите ШОС развеяла утверждения Запада о международной изоляции России. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

Журналист обратил внимание на теплое приветствие лидеров России и Китая во время встречи в Бишкеке. Путин и Си Цзиньпин обменялись улыбками перед началом переговоров.

«„Лучшие друзья“. Китайский и российский лидеры приветствуют друг друга с улыбками во время встречи в Кыргызстане. Западное заблуждение о российской „изоляции“, вероятно, стало движущей силой многих их идиотских политик. И, конечно же, оно потерпело сокрушительный провал», — написал Боуз.

Ранее Владимир Путин прибыл в Бишкек для участия в мероприятиях саммита Шанхайской организации сотрудничества. За два дня у российского лидера запланированы девять двусторонних встреч. В его график вошли переговоры с лидерами Китая, Индии, Казахстана, Ирана, Турции, Армении и других государств.