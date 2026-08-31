Владимир Путин прибыл в Бишкек для участия в мероприятиях саммита ШОС Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин прибыл в Бишкек для участия в мероприятиях саммита Шанхайской организации сотрудничества. Российский лидер будет работать в столице Киргизии 31 августа и 1 сентября.

В программе главы государства предусмотрено участие в основных мероприятиях саммита ШОС. Кроме того, во время поездки у Путина согласованы девять двусторонних встреч с зарубежными лидерами.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что 31 августа Путин встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. В графике российского лидера также переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, президентом Ирана Масудом Пезешкианом, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Накануне в Кремле допустили, что Путин сможет переговорить с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях ШОС. Отдельная двусторонняя встреча в графике не запланирована, однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил короткого контакта «на ногах».

Немногим ранее Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Ново-Огареве. Белоруссия с 2024 года является полноправным членом ШОС, а Лукашенко также отправился в Бишкек для участия в саммите. На встрече лидеры России и Белоруссии затрагивали вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки.