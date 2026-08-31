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НовостиОбщество31 августа 2026 13:33

Россияне начали в шутку нести кур в МФЦ: надо успеть к 1 сентября

Российские фермеры начали в шутку нести кур в МФЦ
Людмила МИТРОХИНА
Россияне начали в шутку нести кур в МФЦ: надо успеть к 1 сентября

Россияне начали в шутку нести кур в МФЦ: надо успеть к 1 сентября

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В соцсетях появились видео россиян, несущих кур и петухов в МФЦ. Шутливые ролики связаны с требованиями Россельхознадзора об обязательной постановке домашней птицы на учет. Фермерам нужно успеть до 1 сентября.

Власти напомнили, что владельцы личных подсобных хозяйств с более чем десятью головами домашней птицы должны поставить их на учет до 1 сентября 2026 года. Если птиц меньше десяти, срок — до 1 сентября 2029 года.

Владельцу личного подсобного хозяйства нужно зарегистрировать курятник в районной ветслужбе. Без этого учет птиц невозможен. После проверки ветспециалист разместит на месте табличку с номером и внесет данные в систему «Хорриот». Учет обязателен для всех видов домашней птицы.

Ранее KP.RU рассказал, что самым популярным мясом в мире названа именно курятина. Птица для многих жителей планеты стала главным источником белка.

Россияне массово понесли кур в МФЦ из-за нового обязательного учета