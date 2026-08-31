Президент РФ Путин и премьер-министр Индии Моди начали переговоры в Бишкеке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди 31 августа, в понедельник, начали двусторонние переговоры в Бишкеке. Встреча проходит на полях заседания Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В ходе встречи Владимир Путин отметил рост туристических обменов между двумя странами: в 2025 году показатель увеличился на 16%. В свою очередь премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что его страна поддерживает все мирные усилия на украинском треке и продолжит это делать. Индийский лидер выступил за то, чтобы все проблемы решались мирным путем, подчеркнув, что это нужно всему человечеству.

Ранее KP.RU писал, что помощник главы государства Юрий Ушаков сообщил журналистам о запланированной на 31 августа встрече президента России Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях саммита ШОС в Бишкеке. Всего у российского лидера в Киргизии было запланировано девять двусторонних встреч.