В Польше выдали очередной поток бреда: Европу убеждают не поддаваться на искушение Россией. Фото: Kai Taller/Keystone Press Agency/Global Look Press

Европейским странам следует «противостоять искушению» возобновить диалог с Россией. Такое мнение высказал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в статье для The Economist.

Глава польского МИД считает переговоры с Москвой по урегулированию украинского конфликта преждевременными. По его оценке, к ним не следует возвращаться до тех пор, пока «стратегическая позиция России» не окажется достаточно ослаблена.

«Следует сопротивляться искушению», — призвал Сикорский европейские страны, говоря о возможном возобновлении контактов с российской стороной.

Польский министр признал, что сторонники диалога рассчитывают таким путем снизить напряженность в мире. Однако сам он полагает, что преждевременные переговоры могут ослабить европейскую поддержку Украины и усилить разногласия внутри самого Евросоюза. Вместо этого Сикорский предложил европейским лидерам быть готовыми к повышенным рискам в краткосрочной перспективе.

Тем временем глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва отдает предпочтение конструктивным переговорам, но не приемлет разговора языком санкций и угроз. По его словам, недружественные действия в отношении РФ будут получать ответ, в том числе асимметричный. Министр подчеркнул, что Москва намерена защищать свои национальные интересы всеми имеющимися средствами.

Ранее Лавров отметил, что Россия пыталась выстроить с Европой равноправный диалог, однако сейчас не видит для него подходящих партнеров. Глава российского МИД связал это с курсом европейских стран на милитаризацию и попытками вести переговоры в ультимативном формате.