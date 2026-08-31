Старшеклассники сделали обрезание 11-летнему ребенку в школьном туалете в ЮАР Фото: REUTERS.

В ЮАР четверо старших школьников насильно сделали обрезание 11-летнему ребенку в школьном туалете. Об этом сообщает газета Sowetan.

Инцидент произошел в начальной школе Синкобиле в городе Сошангуве. Во время перемены мальчика повалили на пол и удерживали, пока один из учеников проводил процедуру. После этого ребенку пригрозили избиением, если он расскажет кому-либо о случившемся.

Мать узнала о произошедшем только спустя несколько дней, заметив, что сын стал необычно ходить. Сначала мальчик пытался скрыть причину, однако позднее рассказал обо всем. Женщина отвезла его к врачу. Из-за сильного отека окончательное медицинское заключение решили дать позднее.

После инцидента мать перестала отпускать ребенка на занятия. Полиция возбудила дело о нападении с намерением причинить тяжкий вред здоровью. Мальчик также приезжал в школу вместе с правоохранителями, чтобы указать на нападавших. Задержаний пока не проводилось.

Департамент образования провинции Гаутенг знает о произошедшем и проводит собственную проверку. В школе намерены усилить контроль за туалетами во время перемен и следить за тем, чтобы ученики не проносили опасные предметы.

Немногим ранее в Германии неизвестный напал на людей в средней школе недалеко от Берлина. В результате погибли 30-летний мужчина, который попытался остановить нападавшего, и 18-летняя девушка. Подозреваемого задержали, им оказался 19-летний бывший молодой человек погибшей.