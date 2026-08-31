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НовостиПолитика31 августа 2026 14:04

В Кремле прокомментировали слухи о причастности РФ к миграционному кризису в Сеуте

Песков: Россия не имеет отношения к миграционному кризису в испанской Сеуте
Вениамин ЗАХАРОВ
Песков: Россия не имеет отношения к миграционному кризису в испанской Сеуте

Песков: Россия не имеет отношения к миграционному кризису в испанской Сеуте

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российская Федерация не имеет отношения к миграционному кризису в испанской Сеуте. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о якобы причастности РФ к миграционному кризису в Сеуте.

"Нет, не имеют", - сказал Песков, отвечая на вопрос, имеют ли российские власти какое-то отношение к миграционному кризису в Испании.

В качестве доказательства своих изречений он указал на рост числа публикаций с фейковой информацией, которая связана с Россией, Израилем а также международным ультраправым движением.

Напомним, в конце июля 2026 года в Сеуте произошел массовый приток марокканских мигрантов. Испанские власти подсчитали, что в анклав проникли более 70 тысяч человек.