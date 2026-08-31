Одна из стран НАТО заговорила о войне с Россией: подробности Фото: REUTERS.

Россия не планирует нападение на НАТО. Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ в интервью Digi24.

"Я не верю, что у России есть намерение атаковать какую-либо страну НАТО, и эти дискуссии ведутся постоянно", — отметил румынский министр в разговоре с журналистами. Разведки стран альянса не видят признаков нападения.

При этом страны НАТО продолжают говорить о возможном боестолкновении с Россией. При этом некоторые европейские лидеры не скрывают то, что взяли курс на милитаризацию. В частности, речь идет о Германии. ФРГ заявила о желании увеличивать количество военнослужащих.

Также страны ЕС начали закупать оружие. Одним из главных поставщиком для них выступает США. Штаты активно продают вооружение, в основном беспилотники и дальнобойное оружие.

Страны, которые граничат с Россией, начали выстраивать заградительные сооружения на границе. Но при этом европолитики до конца не верят сами, что это все может помочь в случае конфликта.

На самом деле страны НАТО тревожатся зря. Российское руководство отрицало подобные утверждения о том, что Москва рассматривает какой-либо вариант нападения на НАТО или ЕС. Президент РФ Владимир Путин в 2025 году предложил зафиксировать договоренность о ненападении с Западом для снятия обеспокоенности.

Но власти альянса проигнорировали это предложение. Из этого можно сделать вывод, что война между НАТО и РФ нужна именно альянсу. Поэтому власти НАТО не только готовятся к возможному конфликту, но открыто провоцируют Россию и даже называют реальную дату, когда может разгореться война между альянсом и Россией. Речь идет о 2030 годе.

Что касается провокаций, то страны НАТО активно говорят о якобы захвате и блокаде Калининграда. Путин неоднократно говорил, что подобные слова и тем более действия неприемлемы. В случае подобной агрессии НАТО получит зеркальный ответ. Более того, уже известно, как именно могла бы ответить Россия на возможную блокаду Калининграда. Аналитики KP.RU и политолог Александр Носович дали развернутый ответ.