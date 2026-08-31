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НовостиВ мире31 августа 2026 14:10

Число жертв схода селя в Непале выросло до 951 человека

На вечер 31 августа 2026 года в Непале погиб 951 человек от оползня
Сергей КУДРИН
Число жертв схода селя в Непале выросло до 951 человека

Число жертв схода селя в Непале выросло до 951 человека

Фото: REUTERS.

По данным Центрального телевидения Китая, ссылающегося на непальскую полицию, число жертв оползня на севере Непала увеличилось до 951 человека. Прежде сообщалось о 919 погибших в результате этой катастрофы.

"Согласно последним данным, обнародованным непальской полицией, по состоянию на 17.00 по местному времени 31 августа число погибших в результате оползня в Непале возросло до 951 человека", - указано в сообщении ЦТК.

В среду утром северные регионы Непала подверглись разрушительному сходу оползня, когда бурный поток воды с китайской территории вторгся в реку Бхоте-Коши. Сошедший из-за этого ледник заблокировал реку, а когда её прорвало - поток камней, воды и льда хлынул в ущелье, где жили люди.

Ранее KP.RU сообщил, что в Непале бирюзовый дом стал символом стойкости после наводнения, единственный выдержав мощные потоки воды, грязи, льда и камней. Дом уцелел благодаря прочной железобетонной конструкции.