Первый снег выпал в Башкирии на горе Иремель

Башкирский Иремель уже примерил зимний наряд. Фото: Ильнур БАЙГИЗИТОВ.

На горе Иремель в Башкирии выпал первый снег. Как сообщает «КП-Уфа», пока в большинстве районов республики сохраняется осенняя погода, на вершине уже появились настоящие признаки зимы.

По словам местных жителей, погода на Иремеле меняется стремительно — снегопад может за считанные минуты смениться ярким солнцем, а затем снова вернуться. С середины сентября в районе горы регулярно случаются метели.

Похолодание ожидается и в других районах Башкирии. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни ночная температура в регионе опустится до +1...+6 градусов. Гора Иремель — одна из высочайших вершин Южного Урала, ее высота составляет 1582 метра.

В конце августа ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова предупредила о серьезном похолодании в ряде регионов страны. В Забайкалье, Иркутской и Магаданской областях ожидаются ночные заморозки до -3°C, а на арктическом побережье Якутии столбик термометра опустится до -6°C с мокрым снегом и штормовым ветром.