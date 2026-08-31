ВС РФ поразили в Одесской области логистический центр, где хранились грузы ВСУ Фото: Shutterstock.

В Одесской области Вооруженные силы России нанесли поражение логистическому центру, который использовался для хранения военных грузов ВСУ. Об этом 31 августа, в понедельник, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как уточнили в Минобороны, поражённый логистический центр ВСУ использовали как для хранения, так и распределения армейских грузов, которые в дальнейшем доставлялись в порт «Одесса». Склад располагался в населенном пункте Нерубайское.

Также в течение дня в акватории порта «Южный» силами ВС РФ был поражён сухогруз с военным грузом, предназначенным для нужд киевских боевиков.

Российское военное ведомство также уведомило о поражении двух логистических объектов врага в Киевской области. В населенном пункте Погребы армией РФ был нанесен удар по центру «DHL Логистик», а в Борисполе — по торгово-логистическому центру «Заммлер Склад», который использовался для хранения военных грузов.