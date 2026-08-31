Может ли вышка 5G «облучить» человека: ответ IT-эксперта

Электромагнитные волны окружают человека постоянно. Фото: Paul shuang/Shutterstock/Fotodom

Мобильная связь пятого поколения не представляет опасности для здоровья человека при соблюдении установленных норм воздействия электромагнитного излучения. IT-эксперт Павел Мясоедов рассказал, почему опасения вокруг вышек 5G не имеют под собой оснований. Об этом пишет «Абзац».

«Это абсолютная страшилка, которая с научной точки зрения не выдерживает никакой критики и не бьется с реальностью. Другой вопрос, что если вы действительно подойдете и обнимете вышку связи, то, наверное, влияние на ваш организм может быть оказано. Но для этого вам нужно буквально жить в этой вышке», – отметил Мясоедов.

Эксперт объяснил, что электромагнитные волны окружают человека постоянно. Разница между поколениями мобильной связи заключается в используемых частотах: чем выше частота, тем короче длина волны. При этом диапазоны 4G и 5G не относятся к ионизирующему излучению, способному повреждать клетки.

По словам Мясоедова, сигналы мобильной связи не разрушают ткани организма и проходят через тело. Опасения по поводу влияния 5G, считает специалист, связаны прежде всего с распространением мифов о новой технологии.

Прежде KP.RU сообщал, что к 31 декабря 2027 года сети 5G планируется запустить в российских городах с населением свыше 1 млн человек.