Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 августа 2026 14:42

В Екатеринбурге отменили уличные школьные линейки: что случилось

В школах Екатеринбурга отменили уличные линейки после атаки ВСУ
Людмила МИТРОХИНА
В Екатеринбурге отменили уличные школьные линейки: что случилось

В Екатеринбурге отменили уличные школьные линейки: что случилось

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Екатеринбурга рекомендуют перенести линейки на День знаний, которые обычно проводятся на открытом воздухе, в здание школы. Об этом пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на сообщение от администрации региона. К такому решению власти пришли после атаки ВСУ.

«Руководству районных управлений образования и руководителям школ рекомендовано проводить праздничные линейки по возможности внутри зданий», — отмечается в статье издания.

Ранее KP.RU рассказал, что администрациям школ даны рекомендации по проведению школьных линеек. Важно соблюдать бдительность и осторожность. Также в Минпросвещении рассказали, на что нужно обратить внимание администрации школы при проведении школьной линейки.