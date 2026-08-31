В Екатеринбурге отменили уличные школьные линейки: что случилось Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Власти Екатеринбурга рекомендуют перенести линейки на День знаний, которые обычно проводятся на открытом воздухе, в здание школы. Об этом пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на сообщение от администрации региона. К такому решению власти пришли после атаки ВСУ.

«Руководству районных управлений образования и руководителям школ рекомендовано проводить праздничные линейки по возможности внутри зданий», — отмечается в статье издания.

Ранее KP.RU рассказал, что администрациям школ даны рекомендации по проведению школьных линеек. Важно соблюдать бдительность и осторожность. Также в Минпросвещении рассказали, на что нужно обратить внимание администрации школы при проведении школьной линейки.