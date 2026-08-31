Токаев и Алиев провели двустороннюю встречу на полях саммита ШОС Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Президенты Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев провели встречу в Киргизии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Казахстана в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что Токаев рассказал президенту Азербайджана Алиеву о масштабных политических реформах в Казахстане и об итогах первых выборов в однопалатный Курултай.

"По его словам, это историческое событие стало важным этапом на пути всеобщей модернизации", - говорится в заявлении пресс-службы.

Токаев также подчеркнул, что парламенты двух государств будут проводить совместную работу. По его словам, политическая воля глав государств является главным фактором успеха двустороннего сотрудничества.

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