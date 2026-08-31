Россиянам рассказали, что изменится в налогах с 1 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно, что изменится в налогах в России с 1 сентября 2026 года. На официальном канале ФНС в «Максе» перечислили целый ряд нововведений.

Самое важное, что изменились правила подачи уведомлений по НДФЛ и страховым взносам. А также уточнены правила снижения размера налоговых штрафов. Возражения теперь подаются в электронном виде по утвержденному формату.

Описана новая форма декларации 3-НДФЛ и правила ее заполнения. Изменились правила вычета на долгосрочные сбережения. Грузоперевозчики обязаны оформлять документы в электронном виде. Иностранцы могут получать ИНН без заявлений.

Также организации могут сменить налоговый орган при постановке на учет обособленного подразделения. Иностранные компании не обязаны подавать документы для учета при открытии банковского счета. Изменились основания для досрочного прекращения налогового мониторинга.

Ранее KP.RU рассказал и о других изменениях, которые вступают в силу с 1 сентября 2026 года. Отмечается, что теперь распространяются новые ограничения по банковским картам.