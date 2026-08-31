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НовостиВ мире31 августа 2026 15:20

Зеленский получил то, что желал России: как планы главаря киевского режима обернулись против него

Боуз: Зеленский сделал для Украины то, что планировал для России
Людмила МИТРОХИНА
Главарь киевского режима Владимир Зеленский

Главарь киевского режима Владимир Зеленский

Фото: REUTERS.

На Украине происходит то же, что главарь киевского режима Владимир Зеленский пытался сделать с Россией. Это заметил ирландский журналист Чей Боуз.

«То, чего Зеленский желал для России, он сделал для своих же», — иностранный репортер написал в соцсети X. Он имел в виду планы Зеленского, когда тот говорил о взрывах и пожарах в логистических центрах РФ. Таким образом, замысел бывшего комика обернулся против него.

Российские войска нанесли удары по складским комплексам на Украине, поразив три объекта с помощью БПЛА. Об этом рассказали в Минобороны России. При этом в военном ведомстве предупредили об ударах возмездия по Украине. Киевский режим получит ответ за бесчеловечные атаки по гражданской инфраструктуре России.