15 желающих на место: в Минпросвещения отметили огромный спрос на бюджетные места в педагогические вузы

Конкурс на бюджетные места в педагогических вузах достиг 15 заявлений на место Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Министерстве просвещения РФ опровергли сообщения некоторых СМИ о незаполненных бюджетных местах на педагогические специальности. По данным ведомства, конкурс на бюджетные места в педагогических вузах достиг 15 заявлений на место — значительно выше прошлогоднего показателя в 12 заявлений. Средний балл ЕГЭ зачисленных превышает 70. Этот факт говорит о том, что на педагогические направления поступают сильные абитуриенты.

Всего по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования во все университеты страны было подано более 1,1 млн заявлений. В системе подготовки педагогов образовательные программы реализуют свыше 300 вузов.

В ведомстве объяснили, что абитуриенты могут подавать документы сразу в несколько вузов и выбирать лучший вариант, поэтому распределение не может быть равномерным. Дополнительный набор, на который ссылались некоторые СМИ, как раз позволяет максимально заполнить все бюджетные места. В педагогических вузах, подведомственных Минпросвещения, дополнительный прием составил всего 198 мест из 28 тысяч — менее 1% от общего объема.

Ранее советник президента РФ Елена Ямпольская заявила о необходимости разобраться с проблемой, с которой столкнулись абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ при поступлении в топовые вузы. Причина — большое количество победителей олимпиад, занимающих бюджетные места, из-за чего даже стобалльники иногда остаются «за бортом».